رئيس الجمهورية: رسالتنا هي بناء جيش لحماية الشعب وحريته لا لتهديد دول الجوار

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأحد، أن رسالة العراق هي بناء جيش لحماية الشعب وحريته ودستوره، لا لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة.

وقال رشيد، في كلمة له بمناسبة الذكرى 104 لتأسيس الجيش العراقي، ووردت لوكالة شفق نيوز، إنه "في مثل هذا اليوم، وقبل مئةٍ وأربعِ سنوات تأسس أحد أبرز جيوش المنطقة ليكون واحدا من مستلزمات استكمال بناء المملكة العراقية الحديثة، والتي كانت تواجه الكثير من التحديات الخارجية".

وأضاف "نستذكر هذا العام عيد تأسيس جيشنا البطل في وقت لا تزال فيه التحديات الأمنية في تزايد مستمر، وهو ما يدعونا أكثر من أي وقت مضى لرص الصف ووحدة الكلمة وتجاوز الخلافات السياسية وتقديم المصالح الوطنية العليا على المكاسب السياسية الضيقة، فبناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى، فالمهام الملقاة على عاتق جيشنا الوطني البطل هي مهام كبيرة، والتحديات التي تهدد حدود العراق وأمنه قائمة وهي في تزايد مستمر، ومن الخطأ الظن أن العراق أصبح في مأمن بعد سقوط مخططات تنظيم داعش الإرهابي فهناك من لا يزال يفكر بعقلية الديكتاتورية وعودة النظام الشمولي إلى الحكم".

وتابع "لقد خاب تخطيط وآمال كل من فكر ويفكر بعودة النظام الديكتاتوري الذي لا زالت آثار مآسيه شاهدة على ظلمه وطغيانه وبطشه وعدوانيته، فقبل أيام قليلة تم اكتشاف واحدة من شواهد إجرامه في تل الشيخة بمحافظة المثنى حيث تم الكشف عن مقبرة جماعية ضمت رفات أكثر من 200 شهيد بين طفل وامرأة من العراقيين الكورد، وفي يوم اكتشاف المقبرة ظهر من يشكك وينشر الشائعات للتغطية على أفعال النظام السابق وإجرامه بحق العراقيين".

وبين "من هنا ومن أجل أن لا تعود تلك الحقبة السوداء ندعو إلى تقديم الدعم والإسناد للجيش العراقي الذي واجه ولا يزال يواجه التحديات الجسام، فإذا كانت رسالة النظام السابق في بناء الجيش هي بناء قوة مهددة للشعب والجوار، فإن رسالتنا في بناء جيشنا الوطني هي حماية الشعب وحماية حريته ودستوره والدفاع عن حدود الوطن لا تهديد أمن الجوار واستقرار المنطقة".