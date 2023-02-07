رئيس الجمهورية: حوادث الإرهاب باتت نادرة في العراق

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، أن حوادث الإرهاب باتت نادرة في العراق نظرا للأمن والإستقرار الذي يتمتع به بعد هزيمة تنظيم داعش من الناحية العسكرية والذي استولى على ثلث مساحة البلاد في أواسط العام 2014 قبل أن تستعيدها القوات الامنية بعمليات استمرت لثلاث سنوات.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر بغداد، البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي على العالم وعدداً من المطارنة والآباء من العراق وسورية ولبنان، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وعضو مجلس النواب دريد جميل يشوع، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أكد على الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، مشيرا إلى أن البلد عانى من الحروب وجرائم الإرهاب التي طالت الجميع، لافتاً إلى أن الإرهاب لم يفرق بين أحد من المواطنين سواء مسيحيين أو مسلمين أو من باقي الأطياف.

وأضاف أن مسيحيي الشرق هم سكان المنطقة الأصليون إلى جانب باقي المكونات الاجتماعية، وأن التفرقة صنعها أعداء الإنسانية، ومؤكداً أن أبناء كل الأطياف والمكونات هم أهل هذا البلد ويوحدهم هدف خدمة المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار لأجيالنا، ومن الواجب توفير بيئة آمنة ومستقرة للأجيال المقبلة بلا صراعات ونزاعات.

وقال الرئيس العراقي، مخاطباً أعضاء الوفد، إن زيارتهم للعراق هي مبادرة طيبة وتُرسخ انطباعاً للجميع بأن المجتمع واحد لا فرق بين مواطن وآخر، ومنوهاً إلى الاستقرار الذي تشهده بغداد وباقي المحافظات، حيث أكد ضرورة إيلاء المحافظات الاهتمام.

كما أشار رشيد إلى أن بعض وسائل الإعلام لا ينقل الصورة الحقيقية للأوضاع في العراق ولا يركز على الإنجازات المتحققة، حيث أن حوادث الإرهاب باتت نادرة وهي تحصل في الكثير من البلدان.

ونوه رئيس الجمهورية إلى أن المنطقة بحاجة إلى الأمن والاستقرار ويجب حسم المشاكل العالقة عبر الحوار والتلاقي، منوهاً إلى أن المشاكل القائمة ليست مستعصية وبالإمكان حلها، لأن الجميع بحاجة إلى الأمن والاستقرار والسلام.

من جهتهم أكد أعضاء الوفد إيمانهم بالمواطنة واحترام التنوع الذي يزخر به المجتمع العراقي وكل المنطقة، ودعم العيش بسلام ومحبة، والعمل على بقائهم في وطنهم.