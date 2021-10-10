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رئيس الجمهورية بعد الإدلاء بصوته: نتمنى ان نصل الى مستقبل يليق بالعراقيين

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T05:11:34+0000
رئيس الجمهورية بعد الإدلاء بصوته: نتمنى ان نصل الى مستقبل يليق بالعراقيين

شفق نيوز/ أدلى رئيس الجمهورية برهم صالح، صباح السبت، بصوته في الانتخابات النيابية العامة، متمنياً  الوصول الى مستقبل "يليق بالعراقيين".

وقال صالح في تصريح لوكالة شفق نيوز، بعد الادلاء بصوته، إن "الانتخابات المبكرة مطلب شعبي واستحقاق كبير للانطلاق نحو الاصلاح"، مضيفاً "نتمنى من كل مواطن لأن يمارس الحق الدستوري".

وأضاف "يكفي تنازعاً،  اليوم يوم المواطن وتحقيق مشروع وطني للسلام للشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "الانتخابات مطلب شعبي، ونتمنى من كل مواطن المشاركة في أن يمارس حقه الدستوري".

وأوضح "نتمنى ان نصل الى مستقبل يليق بالعراقيين"، داعياً "جميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات من اجل مستقبل افضل".

وشرع العراقيون اليوم الأحد، بالإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.

وكان كلا من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل، ومن ثم رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي في بغداد اول المصوتين في هذه الانتخابات.

 

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