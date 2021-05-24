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رئيس الجمهورية: النزاهة والأمن الانتخابي ضرورة قصوى لتأمين الإرادة الحرة للناخبين والمرشحين

Category: سیاسة

Date: 2021-05-24T11:50:43+0000
رئيس الجمهورية: النزاهة والأمن الانتخابي ضرورة قصوى لتأمين الإرادة الحرة للناخبين والمرشحين

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، على إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المقرر في شهر تشرين المقبل، لافتا إلى ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعدالة ونزاهة عملية الاقتراع.

جاء ذلك في اجتماع عقده صالح مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت تناول ملف الانتخابات، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان؛ انه جرى خلال اللقاء، استعراض الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بالانتخابات، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان حق المشاركة، والأخذ بمدونة قواعد سلوك قانونية وتنظيمية وميثاق التزام وطني بين القوى السياسية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية والمراقبة بما يسهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين.

وتابع البيان أن الرئيس صالح شدد على أهمية تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها، و توفير الأمن الانتخابي لخلق بيئة آمنة ومستقرة من أجل تأمين الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم، وتوفير الحماية والفرص المتساوية في المشاركة والترشح، مشيراً إلى أن هذه العوامل تُمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود.

وقال إن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبيرة بوصفها استحقاقاً وطنياً لا يجوز التعرّض له أو التأثير عليه، لافتاً إلى أن تهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق الانتخابي تُمثل ركيزة أساسية لإنجاحها ومواصلة الطريق نحو الإصلاح المنشود، وفقا للبيان.

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