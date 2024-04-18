رئيس الجمهورية: العلاقة بين بغداد وأربيل تشهد تحسنا وتقدما

شفق نيوز/ وصف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، العلاقة بين بغداد وأربيل بأنها تشهد "تحسنا وتقدما" في ظل رغبة الجانبين في حل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

وتحدث رئيس الجمهورية السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلز عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مشيرا إلى أنها تشهد تحسنا وتقدما في ضوء رغبة الجانبين في الوصول إلى تفاهمات مشتركة تحقق العدالة الاجتماعية، وتقدم الحلول للمسائل العالقة وفقا للدستور والقانون.

كما ثمن رشيد مواقف الحكومة الأسترالية الداعمة للعراق في مجالي الحرب على الإرهاب والتعاون الأمني، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدولية في مكافحة العصابات الإرهابية والتطرف لتعزيز التعايش السلمي بين الجميع.، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

من جانبه، أكد السفير الأسترالي رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع العراق وتعضيد أواصر التعاون وبما يحقق المصالح العليا للبلدين والشعبين.