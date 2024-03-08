رئيس الجمهورية: العراق يرغب بإقامة علاقات جيدة مع أمريكا

شفق نيوز/ أعرب رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، عن رغبة بلاده بإقامة علاقات "جيدة" مع أمريكا، وألا تقتصر على الشأن العسكري فحسب بل تشمل مجالات أخرى.

وقال رشيد في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الانجليزية، إن "العراق يريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ليس فقط في الشأن العسكري، بل في الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياسية والدبلوماسية والعلمية والثقافية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تعمل على تفاهمات حول تواجد قوات التحالف الدولي في البلد، وتحديد جدول زمني لبقائها ومهماتها وموعد مغادرتها".

وتابع رشيد بالقول، إن "الاستقرار الأمني الذي ينعم به العراق الآن مهم، والوضع اليوم أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية"، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب يعملون بشكل كبير في ترسيخ هذا الاستقرار".