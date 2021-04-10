رئيس الجمهورية: العراق يدرك أهمية الحوارات المشتركة لتثبيت الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، على أهمية الحوار المشترك لتثبيت الاستقرار في المنطقة الإقليمية، مشيراً إلى أن أمن العراق يصب في مصلحة شعوب الشرق الاوسط.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح أوضح خلال استقباله الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار.
وأضاف أن الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات، وتبنّي التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن استقرار العراق وسيادته عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها.
ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف.
وكان مصدر حكومي عراقي أبلغ أمس الجمعة وكالة شفق نيوز، بزيارة "ابو الغيط" وقال إنه سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث وعددا من الزعامات السياسية العراقية.
وأوضح المصدر أن "أبو الغيط" سيبحث خلال الزيارة الأوضاع في العراق والمنطقة، وتعزيز دور بغداد في الجامعة العربية.
وتأتي هذه الزيارة بعد أن اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارتين رسميتين إلى السعودية والإمارات.