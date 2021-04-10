سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الجمهورية: العراق يدرك أهمية الحوارات المشتركة لتثبيت الاستقرار في المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T10:36:10+0000
رئيس الجمهورية: العراق يدرك أهمية الحوارات المشتركة لتثبيت الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، على أهمية الحوار المشترك لتثبيت الاستقرار في المنطقة الإقليمية، مشيراً إلى أن أمن العراق يصب في مصلحة شعوب الشرق الاوسط.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح أوضح خلال استقباله الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار.

وأضاف أن الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات، وتبنّي التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن استقرار العراق وسيادته عنصرٌ لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها.

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، صباح اليوم السبت إلى العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف.

وكان مصدر حكومي عراقي أبلغ أمس الجمعة وكالة شفق نيوز، بزيارة "ابو الغيط" وقال إنه سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث وعددا من الزعامات السياسية العراقية.

وأوضح المصدر أن "أبو الغيط" سيبحث خلال الزيارة الأوضاع في العراق والمنطقة، وتعزيز دور بغداد في الجامعة العربية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارتين رسميتين إلى السعودية والإمارات.

 

related

تقرير امريكي: إيران تخسر الشرق الاوسط وفشلت في لبنان والعراق وهذا ما يفعله وكلاؤها

Date: 2019-10-23 07:58:34
تقرير امريكي: إيران تخسر الشرق الاوسط وفشلت في لبنان والعراق وهذا ما يفعله وكلاؤها

صحيفة بريطانية: ترامب يفكر بإطلاق سراح جنود امريكيين ارتكبوا جرائم حرب بالعراق

Date: 2019-05-23 07:38:21
صحيفة بريطانية: ترامب يفكر بإطلاق سراح جنود امريكيين ارتكبوا جرائم حرب بالعراق

واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

Date: 2021-03-23 20:27:10
واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

الحلبوسي يهاتف ولي عهد السعودية.. وهذا ما دار بينهما

Date: 2020-07-24 19:06:12
الحلبوسي يهاتف ولي عهد السعودية.. وهذا ما دار بينهما

أردوغان من نيويورك: إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس ايجابيا على العراق

Date: 2019-09-25 12:47:22
أردوغان من نيويورك: إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس ايجابيا على العراق

مكتب عبد المھدي يكشف تفاصيل اللقاء مع صباح الاحمد

Date: 2019-06-19 20:03:26
مكتب عبد المھدي يكشف تفاصيل اللقاء مع صباح الاحمد

الصدر يوجه دعوة لأصحاب "القبعات الزرق": انها فرصتكم الأخيرة

Date: 2020-02-03 18:18:17
الصدر يوجه دعوة لأصحاب "القبعات الزرق": انها فرصتكم الأخيرة

كتلة تطرح مبادرة من 14 نقطة لحل ازمة العراق وتلبية مطالب المتظاهرين

Date: 2019-11-02 14:03:44
كتلة تطرح مبادرة من 14 نقطة لحل ازمة العراق وتلبية مطالب المتظاهرين