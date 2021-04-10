رئيس الجمهورية: العراق يدرك أهمية الحوارات المشتركة لتثبيت الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، على أهمية الحوار المشترك لتثبيت الاستقرار في المنطقة الإقليمية، مشيراً إلى أن أمن العراق يصب في مصلحة شعوب الشرق الاوسط.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح أوضح خلال استقباله الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار.

وأضاف أن الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات، وتبنّي التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق.