رئيس الجمهورية: العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والوفد المرافق له.

وأكد رشيد خلال اللقاء بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عمق العلاقات بين البلدين، وحرص العراق على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها.

ونوه رشيد إلى الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدن العراقية خاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

من جهته عبّر وزير الخارجية عن دعم المملكة لجُهود العراق الرامية إلى تعزيز أمنه واستقراره، مُشيراً إلى ضرورة العمل من أجل توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن : "مانسمعه عن العراق يبعث على الأمل والحراك الاقتصادي في العراق يصب في مصلحتنا كما أنه يحرك اقتصاد المنطقة"، مشددا على ضرورة التعاون بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي سيما وأن العراق يمتلك اقتصادا متنوعا يتسم بالاستدامة.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن العراق قادر على مواجهة التحديات، معبرا عن الاستعداد للتعاون والاستثمار في الغاز المصاحب.

كما تم في اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، والتاكيد على أهمية معالجة الأزمات من خلال الحوار والمشاورات بما يحقق الأمن والسلام لكافة الشعوب، وفقا للبيان.