رئيس الجمهورية العراقي يؤكد لوفد "شيعي" أفغاني أهمية دعم السلم الأهلي والمجتمعي

شفق نيوز/ اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، لوفد مجلس علماء الشيعة في أفغانستان، أهمية أن تمثل الحكومة الأفغانية جميع مكونات شعبها

ونقل بيان للرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن رئيس الجمهورية قوله "إن الشعب الأفغاني عانى الكثير على مدى العقود السابقة، وينبغي تجاوز المآسي التي يعاني منها، معرباً عن تعاطف العراق مع الشعب الأفغاني ودعم السلم الأهلي والمجتمعي والتماسك الداخلي بين جميع مكوناته وتعزيز الأمن والاستقرار واحترام التنوع والحريات، وتجنب العنف والترهيب".

وأكّد رشيد؛ أهمية استقلال القرار الأفغاني وضرورة إيجاد السبل الكفيلة برفع مستوى الحوار الداخلي للشعب الأفغاني لضمان الوصول إلى المشتركات المطلوبة، مشيراً إلى حتمية أن تمثل الحكومة الأفغانية جميع مكونات شعبها لتحقيق طموحاته في بناء دولة الاستقرار والرفاهية.

من جانبه، قدّم الوفد شرحا حول الأوضاع في أفغانستان، وأعرب عن شكره وتقديره إلى الرئيس رشيد على حفاوة الاستقبال، مشيدا بمواقف العراق الداعمة للشعب الأفغاني والداعية إلى إشاعة الأمن والاستقرار في أفغانستان، وفقا للبيان.