تأكيدا لما أوردته شفق نيوز .. رئيس الجمهورية العراقي يصل الى ديالى

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، الى ديالى محافظة ديالى.

وهذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس عراقي الى المحافظة بعد العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين على يد القوات الامريكية وحلفائها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب، إن رشيد وصل إلى محافظة ديالى في زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الخدمية والأمنية ولقاء المسؤولين المحليين.

وكان مصدر مطلع قد كشف، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، سيزور محافظة ديالى اليوم الثلاثاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "رشيد سيجري اليوم الثلاثاء زيارة إلى محافظة ديالى، تتضمن جولة في مدينة بعقوبة، والاجتماع مع الحكومة المحلية".

وأضاف، "كما سيزور الرئيس رشيد خانقين (ذات الغالبية الكوردية) في المحافظة، للاطلاع على واقعها وعقد اجتماع مع حكومتها المحلية كذلك".