رئيسا الجمهورية والبرلمان العراقيين يعلقان على استهداف أربيل

شفق نيوز/ علق رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، يوم الاحد، على القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال صالح في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

وشدد بالقول، "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى،وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون".

من جهته قال رئيس مجلس النواب في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعدٍّ على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه، وهو عمل مدان يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً لردعه ومواجهته".

وأعلنت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، في ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم أن القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدفت محيط القنصلية الامريكية من دون خسائر بشرية. وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.