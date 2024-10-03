رئيس الجمهورية العراقية يصل الى كركوك

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، الى محافظة كركوك قادما من محل إقامته في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طائرة الرئيس حطت في مطار كركوك الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة المحلية ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم محمد حافظ وعدداً من المسؤولين المحليين".

وكان مصدر محلي في في كركوك قد ابلغ مساء أمس وكالة شفق نيوز، بأن الرئيس العراقي سيزور اليوم المحافظة.

وأضاف المصدر أن رشيد "سينتقل إلى مبنى المحافظة لعقد اجتماعات مع المحافظ وعدداً من مديري الدوائر الحكومية في كركوك".

وأكد المصدر أن "رئيس الجمهورية سينتقل بعدها إلى قاعة المركز الثقافي للمشاركة في إحياء مراسم الذكرى السنوية لوفاة رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني وسيلقي كلمة في القاعة وسط حضور رسمي وجماهيري".