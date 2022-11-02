رئيس الجمهورية العراقية يشكو من انحسار مياه الأهوار بسبب تركيا وإيران

شفق نيوز/ شكا رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، من إنحسار مياه الأهوار جنوبي البلاد نتيجة قيام تركيا وإيران بتقليص الإطلاقات وقطع بعض الروافد التي تصب في العراق.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعات القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين التي انطلقت أعمالها في الجزائر.

وكان الرئيس العراقي قد وصل أول أمس الأثنين إلى العاصمة الجزائرية الجزائر للمشاركة في القمة العربية.

وقال الرئيس رشيد في كلمة له خلال القمة، إن "ممارسات إيران وتركيا أدت لتهديد الأمن المائي في العراق، وانخفاض المناسيب في الأهوار".

وأضاف "نأمل تطور الموارد المائية في العراق، وان يكون هناك حوار منتج" مع تركيا وإيران لمعالجة الحصص المائية للبلاد.