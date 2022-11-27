رئيس الجمهورية العراقية يحضر القمة العربية الصينية

شفق نيوز/ تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية التي ستُعقد في الشهر المقبل وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية.

جاء ذلك خلال استقبال رشيد، اليوم في قصر بغداد، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وذكر البيان أنه خلال اللقاء، تم بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية على النحو الذي يضمن المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

وأكد رشيد اهتمامه ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والمملكة.