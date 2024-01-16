رئيس الجمهورية استهداف مدينة اربيل "يُعد انتهاكا للسيادة العراقية"

شفق نيوز/ ندد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، بشدة القصف الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق، عاداً إياه "انتهاكا للسيادة العراقية".

وكتب رشيد في منشور على موقع "إكس"، إن هذا القصف "يعمل على تقويض الامن والاستقرار في البلد".

وكتب ايضا ان "حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".