المشهداني يلوم المندلاوي ويعلن عدم قانونية جلسة الثلاثاء (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء 5 آب 2025 "غير صحيحة"، لكونها عقدت دون رئاسته.

جاء ذلك في كتاب رسمي موقّع من قبله وموجّه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وتشكيلاته كافة.

واستند المشهداني في قراره إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على اختصاصه بافتتاح الجلسات وترؤسها، مشيراً إلى أن النائب الأول قام بافتتاح جلسة اليوم خلافاً لتلك الأحكام، رغم تواجده داخل المجلس وعدم تغيّبه أو تعذر قيامه بمهامه، ودون أن يمنحه تخويلاً بذلك.

وأوضح المشهداني أن ما جرى يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، معلناً "عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها"، مضيفاً: "لأن ما بني على باطل فهو باطل".

وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يجوز عقد أي جلسة من جلسات المجلس دون رئاسته، إلا في حال غيابه أو تعذّر قيامه بمهامه، على أن يُبلغ المجلس تحريرياً بذلك وفي وقت يسبق عقد الجلسة، حتى لا يكون هناك ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوغ قانوني.

وشهد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، "جلسة ساخنة" تخللتها اعتراضات وخلافات على بعض القوانين بلغت حد التجاوزات اللفظية والمشادات الكلامية بين رئيس المجلس ونائبه الأول محسن المندلاوي، لينتقل الخلاف من منصة الرئاسة إلى مقاعد النواب