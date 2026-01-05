رئيس البرلمان يعلن ارتفاع اعداد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى 44 شخصاً

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، ارتفاع أعداد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى 44 مرشحاً.

وأشار الحلبوسي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "غلق باب الترشيح في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.

وكان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قد بلغ 41 مرشحاً من بينهم بنت لرئيس أسبق، لغاية مساء يوم أمس الأحد، وفقاً لما أكده مصدر لوكالة شفق نيوز.

ووفقاً للمصدر، فإن المرشحين للمنصب كانوا من مختلف المكونات الدينية والمذهبية والقومية، بينهم جوان محمد فؤاد معصوم، بنت رئيس الجمهورية الأسبق.

وكان مجلس النواب العراقي، حدّد يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.