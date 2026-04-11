البرلمان يلزم الكتلة الأكبر بتسمية رئيس الحكومة خلال 15 يوماً

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم السبت، الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، مؤكداً أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر باستكمال هذا الاستحقاق ضمن المدة المحددة.

وقال الحلبوسي في كلمة عقب انتخاب رئيس الجمهورية إن "البلد يمر بحالة صعبة واستثنائية، ويجب علينا جميعاً تحمل المسؤولية القانونية والشرعية للمضي بالبلد إلى بر الأمان"، مبيناً أن "الخطوة الثانية اكتملت بانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية والكتلة النيابية التي قُدمت في الجلسة الأولى، ووفق المادة 76 من الدستور، وهي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ملزمة بتقديم مرشحها خلال مدة أقصاها 15 يوماً"، مشيراً إلى أن "البرلمان سيتابع إنجاز هذه المدة وفق الدستور والقانون".

وأوضح أن "البلد يمر بحالة اقتصادية صعبة، كما أن حكومة تصريف الأعمال لا يجوز لها وفق الدستور المضي بأي إجراءات مالية أو اقتصادية أو إصلاحات"، مؤكداً ضرورة "الإسراع بتشكيل الحكومة لأن أرزاق الناس تتعلق بها".

وخاطب الحلبوسي رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية قائلاً إن "الكتلة النيابية الأكثر عدداً قدمت طلباً رسمياً بتواقيع أعضاء مجلس النواب، وهي كتلة الإطار التنسيقي"، مؤكداً أن "المادة 76 من الدستور تنص على تقديم مرشح الكتلة الأكثر عدداً خلال فترة أقصاها 15 يوماً لتكليف رئيس الوزراء".

ودعا "رؤساء الكتل السياسية وكتلة الإطار التنسيقي إلى تقديم طلب التكليف إلى رئيس الجمهورية من أجل الشروع بتشكيل الكابينة الوزارية"، مشدداً على أن "البلد بأمسّ الحاجة إلى تشكيل حكومة في ظل تداعيات اقتصادية وأمنية، مع وجود حكومة تصريف أعمال يومية".

كما طلب الحلبوسي من رئيس الجمهورية "التشاور مع رؤساء الكتل السياسية لتسمية نواب رئيس الجمهورية وفق المادة 75 من الدستور وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليهم".

من جانبه، هنأ رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني نزار محمد سعيد آميدي بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، مؤكداً أن "هذه الخطوة تعزز مسار الديمقراطية وتستكمل المسار الدستوري".

وأضاف السوداني أن "المرحلة المقبلة تتطلب إكمال الاستحقاق الحاسم بتشكيل حكومة ائتلافية قوية في ظل الثوابت الوطنية والدستورية"، مشيراً إلى أهمية "مواصلة مسار التنمية وتعزيز العلاقات الخارجية ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".

وأعرب عن شكره لرئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس والقوى السياسية التي أسهمت في إنجاز الاستحقاق، مثمناً دور مجلس القضاء الأعلى في دعم إتمام التوقيتات الدستورية.

وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء اليوم السبت 11 نيسان الجاري، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية.

وبعد أن ادى الرئيس العراقي الجديد، قرر البرلمان رفع الجلسة.