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رئيس البرلمان يبلغ أوكرانيا موقف العراق من الحروب

Category: سیاسة

Date: 2022-03-09T19:16:38+0000
رئيس البرلمان يبلغ أوكرانيا موقف العراق من الحروب

شفق نيوز/ أبدى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، اسفه لما تعانيه أوكرانيا جراء الحرب مع روسيا.

جاء ذلك خلال استقباله القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتناول اللقاء، "تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث استعرض بورفجينكوف الأوضاعَ الإنسانية الصعبة وتضرُّر البنى التحتية وموجات النزوح التي تشهدها بلاده، مثمناً موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية في كييف".

وأشار رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، إلى أن "العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، مبدياً أسفه لما تعانيه أوكرانيا".

وأكد في الوقت نفسه، "موقفَ العراق الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقلالها وسيادتها وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيداً عن ساحات الحروب، آملًا سيادته حلول الأمن وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل من خلال الحوار الدبلوماسي".

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