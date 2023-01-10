رئيس البرلمان الأردني يصل بغداد في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، مساء اليوم الثلاثاء، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

واستقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي نظيره الأردني والوفد النيابي المرافق له في مطار بغداد الدولي، وفق بيان رسمي صدر عن مكتب الحلبوسي وورد الى وكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، فإن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين لما فيه خدمة القضايا المشتركة.

يشار الى أن أحمد الصفدي فاز في 13 تشرين الثاني الماضي، برئاسة مجلس النواب الأردني بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.