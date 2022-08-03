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رئيس البرلمان اللبناني يوجه رسالة إلى الشعب العراقي بشأن الأزمة الراهنة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-03T10:45:16+0000
رئيس البرلمان اللبناني يوجه رسالة إلى الشعب العراقي بشأن الأزمة الراهنة

شفق نيوز / وجه رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، يوم الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي، من خلال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وعبر بري في رسالته التي وردت لوكالة شفق نيوز، عن "دعم وتأييد المطلقين للمبادرة الوطنية والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول الى حل للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق".

وأضاف: "بالقدر الذي كنت ولا زلت أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم وإختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية الى الحوار سبيلاً وحيداً لتسوية القضايا الخلافية كافة بنفس القدر، نناشد الشعب العراقي الشقيق وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة أبناء الفريق الواحد  الاستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار".

وجاء في نص رسالة رئيس البرلمان اللبناني، إلى الشعب العراقي: "يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني بإسم اللبنانيين ان نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي اطلقتموها والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول الى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".

وقال بري، إن "الإستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قوياً لكل العراقيين ولكل العرب عراقاً محورياً في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار العربي والاسلامي".

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