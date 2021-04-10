رئيس البرلمان العربي يؤشر "خطوة مهمة" للكاظمي

شفق نيوز/ أشر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، السبت، "خطوة مهمة" لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال العسومي إن "البرلمان العربي يدعم ويؤيد التحركات التي يقوم بها رئيس الوزراء بجمهورية العراق من أجل تعزيز علاقات العراق مع الدول العربية، ومنها جولة معاليه الأخيرة التي شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف العسومي، في كلمته أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن تحركات الكاظمي "تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحاضنة العربية للعراق ودعم التنسيق والتضامن العربي".