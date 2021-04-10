سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس البرلمان العربي يؤشر "خطوة مهمة" للكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T16:27:45+0000
رئيس البرلمان العربي يؤشر "خطوة مهمة" للكاظمي

شفق نيوز/ أشر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، السبت، "خطوة مهمة" لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال العسومي إن "البرلمان العربي يدعم ويؤيد التحركات التي يقوم بها رئيس الوزراء بجمهورية العراق من أجل تعزيز علاقات العراق مع الدول العربية، ومنها جولة معاليه الأخيرة التي شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف العسومي، في كلمته أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن تحركات الكاظمي "تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحاضنة العربية للعراق ودعم التنسيق والتضامن العربي".

related

البرلمان يمرر مرشحي الحقائب الشاغرة وينجح في استكمال حكومة الكاظمي

Date: 2020-06-06 15:22:47
البرلمان يمرر مرشحي الحقائب الشاغرة وينجح في استكمال حكومة الكاظمي

الكاظمي يشيد بدور الناشطات الإيزيديات في التعريف بجرائم داعش

Date: 2021-02-01 15:11:01
الكاظمي يشيد بدور الناشطات الإيزيديات في التعريف بجرائم داعش

الكاظمي يخبر أهالي ضحايا الفرحاتية بـ"قرار صارم" ولجنة "سرية" لكشف "الحقيقة"

Date: 2020-10-18 10:53:37
الكاظمي يخبر أهالي ضحايا الفرحاتية بـ"قرار صارم" ولجنة "سرية" لكشف "الحقيقة"

الكاظمي وظريف يبحثان المتغيرات الاقليمية والعالمية والاوضاع في العراق

Date: 2020-07-19 11:28:04
الكاظمي وظريف يبحثان المتغيرات الاقليمية والعالمية والاوضاع في العراق

الكاظمي يعلن احباط محاولات لإضعاف الجيش العراقي

Date: 2020-08-27 11:19:45
الكاظمي يعلن احباط محاولات لإضعاف الجيش العراقي

تحالف العامري يمنح الكاظمي مهلة بعد رفضه من قبل فصيل مسلح

Date: 2020-04-22 14:24:15
تحالف العامري يمنح الكاظمي مهلة بعد رفضه من قبل فصيل مسلح

الكاظمي يتحدى: لن توقفني الاستعراضات حتى لو كلفتني حياتي

Date: 2021-01-02 16:22:16
الكاظمي يتحدى: لن توقفني الاستعراضات حتى لو كلفتني حياتي

منظمة دولية تهاجم وعود الكاظمي: ليست سوى حبر على ورق

Date: 2020-10-01 12:48:16
منظمة دولية تهاجم وعود الكاظمي: ليست سوى حبر على ورق