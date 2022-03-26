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رئيس البرلمان العراقي يعلن تأجيل زيارته إلى إيران

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T16:25:13+0000
رئيس البرلمان العراقي يعلن تأجيل زيارته إلى إيران

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، تأجيل زيارته إلى إيران بسبب التزامات دستورية ونيابية.

ونوه المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى تأجيل زيارة الحلبوسي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كانت تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف؛ بسبب التزامات دستورية ونيابية للجانبين، فضلاً عن ظهور عارض صحي لرئيس مجلس الشورى الإيراني.

وكان المقرر أن يجري الحلبوسي، يوم غد الأحد يرافقه وفد نيابي، زيارةً إلى طهران؛ تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

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