المشهداني يؤكد على تعزيز التعاون مع الأردن في السياسة والاقتصاد والامن

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأربعاء، رئيس وزراء الأردن جعفر حسان.

وذكر بيان صادر عن مكتب المشهداني، أن اللقاء الذي جمع بين الجانبين قد تناول أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق في مجالات عدة منها سياسية واقتصادية وأمنية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلدين.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش ايضا الوضع الإقليمي الراهن في المنطقة، وأعرب المشهداني عن تقديره للمواقف الأردنية الثابتة في دعم القضايا العربية والحقوق الفلسطينية.

من جانبه، أكد جعفر حسان على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وشهد اللقاء أيضًا استعراض العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين وشعوب المنطقة، وفقا للبيان.

وكان المشهداني قد وصل في مطلع الاسبوع الجاري الى العاصمة عمان والتقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس مجلس النواب الاردني احمد الصفدي، ورئيس مجلس الأعيان الأردني.

وهذه أول زيارة خارجية للمشهداني منذ توليه رئاسة مجلس النواب العراقي.

وأجرى الصفدي والمشهداني مباحثات برلمانية مشتركة في دار مجلس النواب بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل واللجان في البرلمان العراقي، أكدا خلالها على أهمية تعزيز وتنسيق المواقف البرلمانية المشتركة خدمة لصالح قضايا ومصالح الشعبين.

وشددا على أهمية ما جاء في لقاء الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام في عمان، حيث التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق، لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، وبذل أقصى الجهود للحؤول دون الانزلاق إلى الفوضى، وتوسع الصراع في الإقليم.

وعبر الصفدي والمشهداني عن موقف برلماني أردني عراقي موحد في دعم أمن واستقرار وسوريا واحترام إرادة شعبها، ودعم الجهود الرامية إلى وقف العمليات العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار تقديم المساعدات الإغاثية للقطاع.