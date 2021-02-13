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رئيس البرلمان يحذر من تقويض جهود الدولة بسبب التراجع الاقتصادي في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-02-13T08:14:41+0000
رئيس البرلمان يحذر من تقويض جهود الدولة بسبب التراجع الاقتصادي في العراق

شفق نيوز/ حذّر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت من التداعيات الاقتصادية على البلاد وما لها من تأثير قد تقوض جهود الدولة في عملية البناء.

️وقال الحلبوسي في كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد" الذي اقامه تحالف "عراقيون" إن "أثر التراجع الاقتصادي لن يقتصر على الجانب المعيشي للمواطن فحسب، بل سيقوّض - إنْ استمر تدهورُه - كلَّ الجهود التي بُذلت في المرحلة الماضية لبناء الدولة".

واستطرد قائلا إن "عمل مجلس النواب ومنذ بداية دورتِه ومرورا بمرحلة التظاهراتِ المطلبيةِ والتي نادى بها الشعب في مقاربة ليست سهلة وكانت خطواتُنا متوازنةً بين ما يطمح له المواطن وما تتطلبه الأُطر الدستورية والقانونية" .

 

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