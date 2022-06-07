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رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني يصل الى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-07T09:34:57+0000
رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني على رأس وفد رفيع المستوى من حزبه إلى العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء.

ويتألف الوفد من أعضاء المكتب السياسي، ورئاسة الحزب الذي سيعقد لقاءات واجتماعات مع قوى وأطراف سياسية في بغداد للتباحث حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وإنهاء الانسداد السياسي الحاصل في العراق، وفقا لمصدر مطلع صرح لوكالة شفق نيوز.

واستقبل الاطار التنسيقي وفد الاتحاد الوطني عقب وصوله.

وذكر الاطار في بيان أن الجانبين استعرضا مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد ، كما تم التطرق الى الحوارات الجارية بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة . 

واكد الجانبان على اهمية التواصل الجاد بين جميع الاطراف لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الراهن ، والاسراع في تشكيل حكومة تحفظ حقوق العراقيين بعيدا عن الاقصاء والتهميش، وفقا للبيان.

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