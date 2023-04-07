رئيس اقليم كوردستان يأمل بأن يدخل الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن أمله بأن يدخل الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن.

وقال بارزاني في تصريح للصحفيين اليوم في اربيل، إن هذا الإتفاق مهم جدا، و يصب في مصلحة جميع العراق، مضيفا "نحن منذ اليوم الأول أكدنا على انه يجب ان يكون هناك حل عراقي".

وأكد أن اقليم كوردستان كان على استعداد للاتفاق في السابق ايضا لكن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تكن جاهزة ، ولحسن الحظ الحكومة في بغداد جاهزة في الوقت الحالي، و نتمنى دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

ووقعت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يوم الثلاثاء الماضي إتفاقاً مؤقتاً بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من كوردستان ومن محافظة كركوك بعد ان تم ايقافه من قبل هيئة التحكيم الدولية في باريس.