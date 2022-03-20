رئيس اقليم كوردستان يهنئ الكورد والعراقيين بمناسبة نوروز: سنظل صنّاع الحل في العراق

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الاحد، الشعب الكوردي وكل مكونات اقليم كوردستان بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "في عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني من القلب لعوائل الشهداء الشامخة، وللشعب الكوردي وكل شعب ومكونات كوردستان وبيشمركتها الأبطال. أرجو للجميع عيداً سعيداً مع أحبتهم وأعزائهم في ظل الأمان والاستقرار".

وأضاف رئيس الاقليم؛ "أدعو المواطنين الأعزاء، عند خروجهم في سفراتهم ونزهاتهم وتجوالهم في طبيعة كوردستان الجميلة، أن يلتزموا إلى أبعد الحدود بالحفاظ على نظافة البيئة الخلابة وربيع الوطن وحمايته. وأن ينتبهوا لأنفسهم ويراعوا طرق الوقاية الذاتية والتوجيهات الصحية".

وتابع؛ "ليكن نوروز الذي يعبر عن عيد الحرية وروح التصدي والثقة بالذات، والسنة الجديدة والتجدد، على المستوى الفردي والشخصي، حافزاً لتجديد فكر وتفكير الجميع ولنتخذ منه منطلقاً وبداية جديدة لحياتنا وعلاقاتنا، من أجل المصالحة والأمل والتفاؤل وسبل التعاطي مع التطورات والأحداث المحيطة بنا".

وقال بارزاني؛ ان "على المستوى العام، من واجب القوى والأطراف السياسية ومكونات كوردستان، الآن أكثر من أي وقت آخر، أن يوحّدوا صفوفَهم ويتلاحموا ويعملوا متشاركين لكي نواجه جميعنا متحدين الصعوبات والتحديات ونتجاوزها بنجاح".

واشار إلى أن "حماية حقوق الإنسان ومكاسب وكيان إقليم كوردستان الدستوري والسياسي والفدرالي، مثلما هو ثمرة نضال كل الكوردستانيين، فإن المسؤولية المشتركة تفرض علينا جميعاً أن نخطو صوب مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً وننجح".

وجدد تأكيده على أن "إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، مستعد لحل كل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية بالحوار وعلى أساس الدستور. وكما نحن دائماً سنظل عامل حل لمشاكل العراق ونساعد ونتعاون في سبيل أمان واستقرار البلد".

وختم بارزاني تهنئته قائلا: "من هنا، من كوردستان التسامح وقبول الآخر والتعايش، نتقدم بالتحيات العطرة بأريج نوروز والربيع إلى شعوب العراق والمنطقة والعالم وأصدقاء كوردستان حيثما كانوا، كما نبعث بها إلى الأمم المتحدة التي أقرت عيد نوروز يوماً عالمياً، وسنعمل مع الجميع من أجل الأمان والاستقرار والسلام. نبارك نوروز للجميع، وكل عام وأنتم بخير".