نيجيرفان بارزاني يبدأ جولة مباحثات جديدة مع الاطراف السياسية ببغداد قريباً

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، يوم الأربعاء إن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا لحضور اجتماع ائتلاف ادارة الدولة.

وقال شهاب لعدد من وسائل الإعلام اليوم في اربيل: ‏نحن في تواصل المستمر مع جميع الأطراف، وهذا كان نهجا اتخذته رئاسة الإقليم دائما، وجميع الخطوات التي تم إجراؤها في مسألة الانتخابات كانت بالتشاور مع الأطراف السياسية.

وأضاف أن ‏مسألة الانتخابات تمثل أولوية بالنسبة لرئيس الإقليم لأن كوردستان تعيش حاليا في فراغ دستوري، مردفا بالقول، إن رئاسة الإقليم تدعو الأطراف السياسية إلى النظر إلى مصلحة كوردستان فوق كل الاعتبارات فيما يخص مسألة الانتخابات.

وعن الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد وأربيل، قال المتحدث باسم رئاسة الاقليم، ان ‏العلاقة مع تركيا ليست جديدة حيث تجمعنا الكثير من المصالح المشتركة وحسن الجوار، مؤكدا أن الاستقرار في المنطقة هو هدف مشترك لنا جميعا.

وأردف بالقول إن ‏زيارة الرئيس التركي إلى أربيل ضمن جدول أعماله في العراق إشارة مهمة إلى العلاقة بين العراق وتركيا وإقليم كوردستان، وإشارة مهمة أيضا إلى أن الاقليم ما زال فى أساسيا في المعادلة.

واختتم شهاب تصريحه بالقول، إن ‏رئيس إقليم كوردستان سيزور بغداد قريبا حيث سيتم عقد اجتماع دوري لائتلاف إدارة الدولة كما حصل المرة الماضية.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق قد اجرى في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري زيارة الى العاصمة بغداد، واجتمع خلالها مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، و رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وبحث الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الماضية، في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل أخرى.