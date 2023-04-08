رئيس اقليم كوردستان يبحث مع خميس الخنجر اوضاع العراق السياسية

شفق نيوز/ ناقش رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد مساء يوم السبت مع زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر آخر تطورات الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وبرنامج الحكومة الاتحادية.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين أكدا في الاجتماع على اهمية التعاون المشترك بين القوى والاحزاب السياسية العراقية ودعمهم للحكومة الاتحادية العراقية لإنجاح وتنفيذ كامل برنامجها بما يضمن استقرار وحقوق ومستحقات جميع مكونات العراق.

وجرى خلال الاجتماع ايضا التباحث حول عدة مواضيع أخرى تتعلق بالوضع العام في البلاد وأوضاع المكونات في العراق، وفقا للبيان.