رئيس اقليم كوردستان يبحث عدة ملفات مع التيار الصدري

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، التزام حكومة الإقليم الكامل ببنود الموازنة.

وقال بارزاني خلال لقائه برئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، بمقر الهيئة في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالكامل في تنفيذ بنود الموازنة الاتحادية لسنة 2021".

من جانبه، قال الربيعي ان "الموازنة هي الهيكلية التي على اساسها سيتم بناء العلاقة بين المركز والإقليم"، مضيفاً "اننا لم ننظر للموازنة بذاتها لكننا اردنا ان تكون لبنة اساسية لحل كافة المشاكل".

واكد ان الانتخابات المقبلة ستكون "منعطفاً حقيقياً في تاريخ العراق المعاصر، حيث سيكون هناك تماثل حقيقي بين الوجود الشعبي والتمثيل السياسي تحت قبة البرلمان".

ويجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني منذ يومين زيارة إلى بغداد، لزيادة التعاون بين الاقليم والحكومة الاتحادية، والتقى خلال الزيارة بالرئاسات الثلاث وعدداً من زعماء الكتل السياسية.