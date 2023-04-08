رئيس اقليم كوردستان والسوداني يتفقان على استئناف تصدير النفط

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، التأكيد على دعمه للحكومة الاتحادية ورئيسها محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني اجتمع مساء اليوم في بغداد بالسوداني، وجدد دعم ٳقليم كوردستان لرئيس الوزراء وحكومة العراق الاتحادي وتنفيذ المنهاج الحكومي والاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة.

من جانبه؛ قدم السوداني شكره لدور بارزاني وجهوده الحثيثة لتقريب الاطراف وحلحلة المشاكل، مؤكدا على اهمية استمرار حوار حكومة ٳقليم كوردستان وحكومة العراق الاتحادي لمعالجة المشاكل.

واتفق الجانبان في الرٲي على ضرورة تنفيذ اتفاقية البدء باعادة تصدير نفط ٳقليم كوردستان ودعم الأطراف السياسية في مجلس النواب لعبور قانون الميزانية العامة للعراق، وأكد كذلك على التعاون المشترك بين اربيل وبغداد في المجالات كافة، بحسب البيان.