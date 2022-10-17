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رئيس اقليم كوردستان: انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني مرحلة جديدة للعملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-17T16:06:08+0000
رئيس اقليم كوردستان: انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني مرحلة جديدة للعملية السياسية

شفق نيوز/ عد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء "مرحلة جديدة للعملية السياسية في العراق"، داعياً جميع الأطراف السياسية لأن يكون لها دوراً فاعلاً في تحقيق مطالب الشعب وحل المشاكل والأزمات.

وقال بارزاني في كلمة خلال حفل تخرج دفعة من طلبة جامعة دهوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "بانتخاب رئيس الجمهورية الاتحادي عبد اللطيف رشيد، وتكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة الاتحادية قبل ايام، بدأت مرحلة جديدة من العملية السياسية، واجدد تقديم احر التهاني والتبريكات لهما واتمنى لهما الموفقية".

واضاف "بهذه الفرصة اود ان اؤكد مرة اخرى ان على جميع الاطراف السياسية العراقية ان تتعض وتأخذ العبرة من تجارب الماضي ويجب أن يكون لها حضور في تحقيق الاستقرار السياسي وان تعمل من اجل احلال الاستقرار في العراق ويجب ان يستجيبوا لرغبات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة".

ودعا بارزاني الحكومة العراقية الجديدة إلى ان "ترى الواقع السياسي العراقي وان تعالج جميع مشكلاته وقضاياه وخصوصا المشكلات مع حكومة اقليم كوردستان يجب ان تعالج لأنه باعتقادنا ان مفتاح الأمان والاستقرار في العراق هو معالجة المشكلات مع الاقليم وان تكون المعالجات مستندة الى الدستور العراقي".

وختم بارزاني بالقول "نتمنى ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة حل المشاكل بين بغداد واربيل وان تكون مرحلة للاستقرار السياسي في العراق ونؤكد بان اقليم كوردستان وكما كان سابقا سيكون داعما دوما للحلول السياسية كافة على أساس الدستور العراقي".

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