رئيس اقليم كوردستان يوجه نداءين الى العراقيين والاطراف السياسية

شفق نيوز/ اعتبر رئيس اقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن العلاقات السياسية في العراق لم تعد بمستوى الطموح بعد الحرب على "داعش"، فيما وجه نداءين الى العراقيين وجميع الاطراف السياسية.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة له خلال مراسم يوم الشهيد الخاص بذكرى رحيل محمد باقر الحكيم التي اقيمت، اليوم، في اربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "يجمعنا اليوم احياء ذكرى شهداء العراق وكوردستان وفي مقدمتهم شهيد المحراب محمد باقر الحكيم"، مضيفاً" من الطبيعي أن نقيم اليوم هذه الاحتفالية هنا لاستذكار دور هذه العائلة في تعزيز العلاقات بيننا".

وأشار بارزاني الى أن "الشهيد باقر الحكيم كان احد مؤسسي حركة المقاومة الاسلامية ضد الدكتاتورية، وكان يؤمن بالتعايش السلمي بين جميع الشعوب العراقية"، موضحاً أن "موقفه كان داعما لتطلعات الشعب الكوردي في تحقيق مطالبه".

وأضاف أن "هذا ما دفع بكل من الرئيس مسعود بارزاني ومحمد باقر الحكيم في وضع اسس الفيدرالية للعراق عام 2002 في مؤتمر المعارضة بلندن"، مبيناً "نتوقع اليوم هذا الموقف من عائلة الحكيم والبيت الشيعي في تعزيز العلاقات مع الشعب الكوردي".

وتابع "بعد حرب داعش الوضع تغير والعلاقات ليست في مستوى طموحنا وأكيد هي ليست بمستوى طموح بعض الاخوة الشيعة ايضاً"، مشدداً "يجب ان نشارك الاخوة السنة ايضا في هذه العلاقات وأن نجلس معاً مرة اخرى".

وشدد قائلاً "اليوم ونحن نحيي ذكرى الشهداء يجب ان ننحني لإقامة علاقة اخوية قوية ونحن على استعداد لذلك"، مؤكداً "نحن على استعداد لحوار جدي".

وأشار إلى أن "جميع الاطراف تعلم جيداً أن أي طرف بدون الاخر لا يستطيع ادارة حكم العراق"، لافتاً إلى أن "هذه الخلافات الموجودة هي ليست في مصلحة اي طرف".

وبين أن "التهميش في الماضي دمر العراق"، مشدداً يجب أن "لا ينتظر اي طرف زوال الطرف الاخر، كما يجب العمل على بناء توافق سياسي من اجل تطوير العراق".

وأوضح "اليوم قبل الغد يجب ان نجتمع ونعالج مشاكلنا وان لا ننتظر نتائج الانتخابات، لان الشعب العراقي شعب واعي وسيدعم الذي يحاول بناء العراق"، مضيفاً "من هنا نوجه النداء الى جميع العراقيين بان نجاحنا في التوافق والعمل المشترك".

وأضاف، كما "نوجه النداء الى جميع الاطراف السياسية لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد".