رئيس اسبق لديوان الرقابة المالية يمثل أمام القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم السبت، بأن القضاء استدعى رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق بتهمة الإضرار بالمال العام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ عبد الباسط تركي الرئيس الأسبق لديوان الرقابة المالية الاتحادي (رئيس اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)"، لافتاً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة إلحاق الضرر بالمال العام في مخالفات مرتكبةٍ بإحالة أحد المشاريع في محافظة بابل.

واشار إلى أنَّ أمر "الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي، بسبب المخالفات المرتكبة في إحالة مشروع مجسر الطهمازية في مركز محافظة بابل على شركة ضفاف الرافدين والخضراء المتحدة)؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام".

وشغل تركي منصب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتاريخ 14 تشرين الأول 2004 ثم جدد شغله للمنصب في 14 تشرين الأول 2009، واستمر في المنصب حتى 14 تشرين الأول 2014 ليخلفه فاروق عبد الحليم توفيق أحمد العبيدي.