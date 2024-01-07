رئيس اركان الجيش العراقي السابق: التحالف الدولي زرع الفساد بالمؤسسة العسكرية

شفق نيوز/ اتهم رئيس أركان الجيش العراقي السابق عثمان الغانمي، يوم الأحد، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بـ"زرع الفساد" في المؤسسة العسكرية العراقية.

وفي رد له على سؤال مقدم برنامج تلفزيوني، عن الجهة التي أدخلت الفساد الى الجيش العراقي، قال عثمان الغانمي، إنها "التحالف الدولي"، موضحاً أن "الجيش في السابق لا يتعامل مع المقاولين والشركات في التغذيات والإطعام، حيث كان يطبخ عبر المذاخر والأرزاق الجافة والطرية.

وتابع، أن قوات الاحتلال جاءت بالمقاولين وعقدت معهم الاتفاقات، مشيراً إلى أن قوات التحالف بمختلف مسمياتها الشرقية والغربية هي من زرعت الفساد عبر الكومنشات والاتفاقات والصفقات.

وشغل الفريق أول ركن عثمان الغانمي منصب وزير الداخلية العراقي للفترة بين 2020 إلى 2022، وكان يشغل قبل أن يصبح وزيرا للداخلية منصب قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي ثم عين قائدا لعمليات الفرات الاوسط، وفي 2014 عين نائباً لرئيس اركان الجيش العراقي، وعين بعد فترة وجيزة رئيسا لأركان الجيش العراقي.

حصل الغانمي على وسام الاستحقاق العالي من الولايات المُتحدة، ووصل إلى بريطانيا ليحل كضيف شرف الاستعراض العسكري الملكي.