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رئيسي يأمل أمراً في عهد حكومة السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-28T10:42:25+0000
رئيسي يأمل أمراً في عهد حكومة السوداني

شفق نيوز/ بعث رئيس الجمهورية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى رئيس الحكومة العراقية الجديدة محمد شيّاع السوداني أعرب فيها عن أمله في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال رئيسي في برقية التهنئة التي بثها الى السوداني بمناسبة منح البرلمان العراقي الثقة لحكومته: نهنئكم على المسؤولية المهمة لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية وحصول الوزراء المرشحين على ثقة مجلس النواب.

وأردف بالقول "لقد دأبت الجمهورية الإسلامية الايرانية على دعم العملية السياسية في العراق على أساس تصويت الشعب ولن تدخر أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق.

واضاف رئيسي أنه من المؤمل أن تتوطد العلاقات الأخوية بين الجمهورية الايرانية الإسلامية وجمهورية العراق وتتطور من جميع النواحي خلال فترة رئاسة الوزراء لبلادكم بما يتجاوز العلاقات الرسمية، على أساس العمق الحضاري والثقافي والشعبي، وكما في الماضي، تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية عزمها على توطيد وتعميق وتطوير التعاون الثنائي، وهي على استعداد تام لتطوير هذه العلاقات، وان وجود عراق مزدهر ومستقل وقوي من خلال القيام بدور مؤثر وبناء في تحقيق أمن المنطقة.

واعرب الرئيس الايراني عن تمنياته للحكومة العراقية الجديدة بالموفقية باتجاه نمو وازدهار العراق، وتنمية العلاقات بين طهران وبغداد اكثر من السابق، والصحة والعافية لرئيس الحكومة والشعب العراقي.

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