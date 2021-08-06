سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيسي يطلب من نيجيرفان بارزاني "خطوات حازمة" و"آلية معينة" لرفاهية إيران والعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-08-06T12:22:27+0000
رئيسي يطلب من نيجيرفان بارزاني "خطوات حازمة" و"آلية معينة" لرفاهية إيران والعراق

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يوم الجمعة ان الظروف الراهنة مهيئة لتعاون أقوى وأوسع في مختلف القطاعات مع إقليم كوردستان العراق باتجاه الازدهار الاقتصادي على أساس القواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

ووصف رئيسي، خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية، العلاقات بين ايران والعراق بأنها متجذرة وصادقة، مضيفا أن التفاعل مع العراق وخاصة إقليم كوردستان دون المستوى المطلوب لكن علينا اتخاذ خطوات حازمة لاستخدام جميع الطاقات المتاحة لرفاهية شعبينا من خلال إنشاء آلية معينة.

وأكد الرئيس الايراني أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن تقوم به دول المنطقة، مشيرا الى أن الدول الاستكبارية التي تسعى إلى الهيمنة لم تتخذ قط خطوات فعالة لاستقرار الأمن في المنطقة، بل هي تثير المشاكل من خلال اثارة الفتن.

بدوره اكد رئيس إقليم كوردستان: اننا مصممون على فتح فصل جديد في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الاقليم كجزء من العراق وبين إيران.

related

إيران تبرر لتركيا وتنأى بنفسها عن قتل المدنيين في قصف إقليم كوردستان

Date: 2020-09-07 12:14:31
إيران تبرر لتركيا وتنأى بنفسها عن قتل المدنيين في قصف إقليم كوردستان

الرئيس العراقي: زيارة بارزاني لبغداد ستعزز تطوير المؤسسات التشريعية والقانونية

Date: 2019-06-20 15:40:41
الرئيس العراقي: زيارة بارزاني لبغداد ستعزز تطوير المؤسسات التشريعية والقانونية

بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

Date: 2019-06-22 18:33:05
بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

بارزاني يستذكر عاشوراء ويدعو لحلول دستورية للمشاكل بالعراق

Date: 2020-08-29 08:57:06
بارزاني يستذكر عاشوراء ويدعو لحلول دستورية للمشاكل بالعراق

بارزاني يجدد موقفا من اقالة عبد المهدي وتعديل الدستور: بغداد لم ترسل لنا 17% ابدا

Date: 2019-11-26 14:18:18
بارزاني يجدد موقفا من اقالة عبد المهدي وتعديل الدستور: بغداد لم ترسل لنا 17% ابدا

ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

Date: 2021-01-31 10:10:00
ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

خامنئي يفصح عن هدف تواجد إيران في العراق وسوريا: بطلب من الدولتين

Date: 2021-03-11 08:13:05
خامنئي يفصح عن هدف تواجد إيران في العراق وسوريا: بطلب من الدولتين

الكشف عن مشاكل تعرقل تسديد مستحقات مالية لإيران

Date: 2021-07-07 12:56:20
الكشف عن مشاكل تعرقل تسديد مستحقات مالية لإيران