رئيسي يطلب من نيجيرفان بارزاني "خطوات حازمة" و"آلية معينة" لرفاهية إيران والعراق

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يوم الجمعة ان الظروف الراهنة مهيئة لتعاون أقوى وأوسع في مختلف القطاعات مع إقليم كوردستان العراق باتجاه الازدهار الاقتصادي على أساس القواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

ووصف رئيسي، خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية، العلاقات بين ايران والعراق بأنها متجذرة وصادقة، مضيفا أن التفاعل مع العراق وخاصة إقليم كوردستان دون المستوى المطلوب لكن علينا اتخاذ خطوات حازمة لاستخدام جميع الطاقات المتاحة لرفاهية شعبينا من خلال إنشاء آلية معينة.

وأكد الرئيس الايراني أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن تقوم به دول المنطقة، مشيرا الى أن الدول الاستكبارية التي تسعى إلى الهيمنة لم تتخذ قط خطوات فعالة لاستقرار الأمن في المنطقة، بل هي تثير المشاكل من خلال اثارة الفتن.

بدوره اكد رئيس إقليم كوردستان: اننا مصممون على فتح فصل جديد في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الاقليم كجزء من العراق وبين إيران.