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رئيسي يبعث "برقية" إلى رئيس العراق الجديد

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T18:05:47+0000
رئيسي يبعث "برقية" إلى رئيس العراق الجديد

شفق نيوز / بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، رسالة تهنئة إلى الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، بمناسبة انتخابه في البرلمان رئيساً للبلاد.

وهنأ رئيسي، بحسب برقية التهنئة التي نشرته وكالة "إيرنا" الإيرانية، العراق حكومة وشعباً بـ"مناسبة انتخاب الرئيس الجديد"، معرباً عن أمله أن "تتخذ الحكومة الجديدة لهذا البلد خطوات نحو نمو وإزدهار العراق، والمزيد من توسيع العلاقات بين طهران وبغداد".

وأكد الرئيس الإيراني، أن بلاده "دعمت وباستمرار العملية السياسية في العراق القائمة على آراء الشعب وتعمل على توسيع العلاقات الأخوية مع العراق، متمنياً في الوقت نفيسه "التوفيق والنجاج للعراق حكومة وشعباً".

ونجح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

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