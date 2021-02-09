رئيسي يبحث مع زيدان تبادل السجناء ومعلومات خاصة باغتيال سليماني- المهندس

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الثلاثاء، مع رئيس السلطة القضائية الإيراني ابراهيم رئيسي إمكانية إصدار الجهات المختصة في البلدين العفو الخاص المشترك عن السجناء العراقيين والإيرانيين في سجون البلدين على وفق أحكام الدستور والقانون.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، فإن الجانبين بحثا سبل التعاون بين الجهات القضائية والتحقيقية في البلدين لتبادل المعلومات المتعلقة باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف امريكي، ومتابعة الاجراءات القضائية بين البلدين بخصوصها.

وتطرق الجانبان الى بحث التعاون بين وزارتي العدل في البلدين بخصوص ملفات تسليم الموقوفين والمحكومين وكذلك التعاون بين هيئة النزاهة ومنظمة التفتيش في ايران بخصوص مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال ومتابعة الأموال المهربة.

وتم توقيع مذكرات تفاهم مع مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل، وهيئة النزاهة وتشكيل لجان مختصة لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين العراقيين والإيرانيين المقيمين في البلدين.