رئيسي: خروج القوات الامريكية كفيل بإحلال الأمن في العراق

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الجمهورية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، خروج القوات الامريكية، وحلفائها من العراق كفيل بإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة طهران على رأس وفد حكومي رفيع.

وقال رئيسي خلال المؤتمر، إن علاقتنا بالعراق ليست علاقات عادية، و هي تتجذر في القيم والثقافة للبلدين، وهذه الجذور المترسخة والعميقة التي تضع البلدين و الحكومتين جنبا إلى جنب في ازدهار هذه العلاقات التي تتجلى في المراسم الخاصة في زيارة الأربعينية للإمام الحسين، والإستضافة المتكاملة التي يقدمها العراقيون للزوار الإيرانيين لزوار الشعوب الأخرى".

تتمة..