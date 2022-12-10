رئيسة هنغاريا: إعادة أكثر من مليون ونصف المليون مهجّر في العراق لديارهم بحاجة لدعم أكثر من 50 دولة

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك، يوم السبت، أن إعادة أكثر من مليون ونصف المليون مهجّر و نازح إلى ديارهم في مناطق ومدن العراق بحاجة إلى دعم أكثر من 50 دولة، مؤكدة مواصلة بلادها مساندة العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقتها على هامش مراسم افتتاح مدرسة "ميلسويان" النموذجية الدولية في قضاء "عنكاوا" التابع لمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت نوفاك في كلمته، إن هناك الكثير من التشابه بين علم كوردستان وعلم هنغاريا، ولكن للأسف لا توجد الشمس بداخل علمنا مثل كوردستان، ونحن فخورون بهذا التشابه".

وأضافت "نحن في بلد يفوق 50 مليون شخص لدينا العديد من الامكانيات، ولكن أيضا نحن بحاجة للمساعدة ونمدُّ يد العون لمن يحتاج إلى المساعدة"، مردفة بالقول "لدينا ثلاثة ادوار نستند عليها في العلاقات الدولية، ونبدي احترامنا وتقدرينا للجميع وهذا يعني باننا ندعم ونحترم التعديدية والديمقراطية والمساواة ومناهضة الارهاب والعنف والقسوة".

ومضت رئيسة هنغاريا بالقول، إن "بلادنا حاربت الإرهاب وبعثنا بجنودنا إلى هنا لمحاربة الارهاب في العراق"، مؤكدة "نحن دولة مسيحية، ولا يعيش فيها المسيحيون فقط، وإن مسيحيتنا تمتد إلى أكثر من ألفي عام، ولكن وضعنا الأُسس المهمة جدا لنشر هذه الديانة".

وأعربت عن أسفها "لعدم وجود الدعم اللازم لأكثر من 3 ملايين مسيحي من المنطقة عامة"، مؤكدة أنه "يجب أن نتحدث عن هذه المسألة ونهتم بها، وان هنغاريا ستستمر في مساعدة الأخوات والأخوة المسيحيين في هذه المنطقة".

كما أشارت الرئيسة الهنغارية، إلى عودة أكثر من مليون ونصف المليون الى مناطقهم وديارهم، وهذا الأمر يحتاج إلى مساعدة أكثر من 50 دولة، قائلة لهذا الهدف نحن لدينا فكرة تؤكد على تقدم المساعدات المباشرة للجميع".

وطلبت من قادة دول العالم بأن يستمروا في بناء المدارس، وقالت "نحن نؤكد على اعادة اعمار وبناء الكنائس ونؤكد ايضا بان المشاكل يجب أن تُحل عن طريق الثقافة والوعي وقيادة الناس على العودة لمناطقهم وديارهم وعبور التحديات كافة".