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رئيسا العراق واقليم كوردستان يبحثان جملة ملفات ويؤكدان على الحوار وإقرار القوانين المعلّقة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T14:35:20+0000
رئيسا العراق واقليم كوردستان يبحثان جملة ملفات ويؤكدان على الحوار وإقرار القوانين المعلّقة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان، في العاصمة بغداد مع رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد جملة ملفات وأكدا على اعتماد الحوار وإقرار القوانين المعلّقة في البرلمان العراقي.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في مستهل اللقاء، تم بحث قضية النازحين والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في مخيمات النزوح، واتفق الجانبان بشأن ضرورة العمل المشترك لتحسين أوضاعهم المعيشية وبذل الجهود المشتركة لضمان عودة آمنة ومستقرة لجميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم".

كما جرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، ودعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها الذي يهدف الى تلبية حاجات المواطنين لتحسين الظروف المعيشية والخدمية".

وفي سياق متصل، تمت مناقشة العلاقات مع دول الجوار والتي يجب أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار العراق وسيادته.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش، جرى التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى الأمنية والبيشمركة والجيش للقضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه بما يحفظ حياة المواطنين، ويحمي ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية.

وبشأن الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، أكّد الجانبان علی ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والإسراع بإقرار القوانين المعلّقة في مجلس النواب العراقي والوصول إلى حلول وفق الدستور والقانون تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع مكونات الشعب وتلبّي احتياجاتهم.

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