رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتباحثا في عدة ملفات.

وتم التأكيد على ضرورة دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة، بحسب بيان مشترك لرئاستي الجمهورية والوزراء.

كما جرت مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها، بحسب البيان.

وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء أمن الحدود حيث تم التأكيد على منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، إضافة إلى أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.