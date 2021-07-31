رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على تأمين حق الناخبين باختيار ممثليهم

شفق نيوز/ أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح، والحكومة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، على تأمين المستلزمات إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم، فيما شددا على دعم القوات الأمنية للقيام بمهامها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحثا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد.

واضاف انه تم التأكيد أثناء اللقاء، على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، وتوفير مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.

واشار الى ان الكاظمي أطلَعَ رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي.

من جانبه، أشاد صالح بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد.

ولفت البيان الى ان الجانبين أكدا على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام.