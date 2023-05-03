رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على الإسراع بإقرار الموازنة ودعم البرنامج الحكومي

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة الاتحادية ودعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامجها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس رشيد استقبل السوداني وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية في البلد، وتم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار الموازنة، وتضافر الجهود لدعم الحكومة في تنفيذها برنامجها ووفقا للأولويات وبما يرسخ الأمن والاستقرار ويلبي احتياجات المواطنين.

كما تم استعراض نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى إيران، إضافة إلى مناقشة أهم المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.