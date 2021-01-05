رئيسا الجمهورية والقضاء الأعلى يؤكدان ضرورة نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أكدا رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، على أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس الجمهورية بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان؛ "الانتخابات المبكرة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب".

وأضاف البيان؛ أنه "جرى التأكيد، على أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة".