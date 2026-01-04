رئيسا الجمهورية والبرلمان يدعوان للمضي سريعا بتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، يوم الأحد، على إتمام الاستحقاقات الانتخابية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة، وذلك خلال حفل استذكار حادثة المطار.

وقال رشيد، في الحفل المركزي السنوي، بذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إن "المواقف البطولية التي سطرها شهداء القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وهم يواجهون أعتى قوى الإرهاب والظلام كانت الأساس الذي يستند إليه حاضر البلد اليوم".

وأضاف "نستذكر الدور البطولي للشهيد المهندس الذي كان في طليعة القتال للإرهاب وبكل تقدير دور الشهيد سليماني بالوقوف مع العراق".

وتابع "مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، تحتم علينا جميعا أن لا ننسى هذه التضحيات العظيمة ونصونها ونرسخها في ذاكرة الأجيال"، مبينا "يمضي بلدنا وشعبنا بثبات نحو تعزيز أمنه واستقراره وترسيخ تجربته الديمقراطية المتفرّدة في المنطقة".

واستطرد "مع النجاح الذي تحقق في تنظيم الانتخابات النيابية تبرز أمامنا استحقاقات وطنية كبرى في مقدمتها تشكيل حكومة جامعة، قادرة على تلبية تطلعات العراقيين".

وخلال الحفل، تحدث رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، وقال في كلمته "ذكرى استشهاد قادة النصر تحمل دروساً في التضحيات وهيأت الطريق نحو مرحلة جديدة للتصر".

وتابع "هذه المناسبة تؤكد أهمية وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية العليا"، مؤكدا: "نستحضر يكل إجلال تضحيات قادة النصر وشهداء العراق الذين كانوا رمزاً للفداء".

وأشار إلى أنه "نؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة"، مضيفا "أدعو القادة السياسيين كافة إلى تغليب لغة الحوار والحكمة لتشكيل حكومة تعزز الاستقرار والإصلاح".