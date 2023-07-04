رئيسا الجمهورية والبرلمان يبحثان استعدادات إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها

شفق نيوز/ بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والبرلمان محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، جملة من الملفات وأكدا على ضمان نزاهة الانتخابات المحلية المقبلة وشفافيتها.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العراقية والإقليمية، والتأكيد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية خاصةً بعد إقرار قانون الموازنة العامة".

كما تدارس الاجتماع آليات التنسيق بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية في تقديم وإقرار التشريعات التي لها مساس بحياة المواطنين، وكذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، وضمان نزاهتها وشفافيتها.