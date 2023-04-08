رئيسا الجمهورية والاقليم يبحثان الاوضاع السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت ببغداد، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء بحث أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتدعيم وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد وحماية المكتسبات المتحققة في هذا الشأن.

كما جرى بحث الاعتداء على مطار السليمانية المدني يوم أمس، كونه يعد خرقا للسيادة الوطنية، وبما يؤكد حق العراق في اتخاذ السبل المشروعة لمنع الخروقات.

وناقش الاجتماع اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة والقوانين التي لها مساس في عمل ومعيشة المواطنين، ودعم الحكومة في المضي بتطبيق برنامجها وبما يلبي تطلعات أبناء الشعب بمكوناتهم وانتماءاتهم المختلفة، وفقا للبيان.